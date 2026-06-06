歌手の中森明菜（60）が6日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演。現在ハマっていることを明かした。パーソナリティーのフリーアナウンサー・徳光和夫から「最近ちょっとハマっているものあります？」と問われ、中森は「韓流ドラマ」と回答した。さまざまな韓流ドラマを見ているとしながらも「見た中で好きなのは『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』っていうドラマがあるん