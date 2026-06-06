ＪＯ１、ＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを誕生させた日本最大級のサバイバルオーディションの第４弾「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ新世界」の最終回が６日、都内で開催され、日本テレビ系で生放送。日韓同時デビューを果たす１２人組「ＫＯ１ＫＥＹＺ」がお披露目となった。イベント後、１２人は報道陣の前に登場し、意気込みを語った。オーディションを終えたばかりの状況で「自分へのご褒美として買いたいもの、やりたいこと」を