MCもゲストも全員金髪！ “黄金VTR”盛りだくさんの新企画 ©テレビ東京 テレ東では、６月７日（日）夜６時３０分から「ゴールドラッシュJAPAN」を放送します。黄金VTRを一緒に見守る出演者は全員金髪！MCには番組タイトル「ゴールド」にちなみ20年以上金髪だというカズレーザー（メイプル超合金）、ゲストはデビュー当時はドレッドヘアーだったDJ KOO、高校時代の校則が厳しくそ