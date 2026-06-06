カーリング日本選手権（７日開幕、横浜ＢＵＮＴＡＩ）の男女スキップ合同会見が６日に神奈川・横浜市内で行われ、ロコ・ソラーレ（ＬＳ）の藤沢五月（３５）が新体制で臨む試合への意気込みを語った。２０１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルを獲得したＬＳは、３月にサードとして長年チームを支えた吉田知那美が退団。今大会では世界選手権（３月、カナダ）に引き続き、小穴桃里をメンバーに加えて挑む。藤沢