外食チェーンといえば、出店を増やし、借り入れも活用しながら規模を追っていく--そんな成長戦略を思い浮かべる人は多いだろう。だが、名古屋発祥のブロンコビリー（3091）は少し違う。急拡大で苦しんだ過去を踏まえ、勝てる立地に絞って出店し、自己資本比率は外食業界でも異例の水準を保ってきた。なぜこの“攻めすぎない経営”が、長い目で見て強い株価につながったのか。上場直後から同社株を保有する名古屋の長期投資家・なご