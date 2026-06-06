舘ひろし主演の映画『免許返納!?』より、舘演じる国民的人気スター・南条弘がノリノリで出演する劇中政府広報CM映像と、往年の名作映画を思わせる劇中ポスタービジュアルが解禁された。【動画】舘ひろしがノリノリな劇中政府広報CM本作は、ダンディー、渋い、カッコいいといった舘ひろしのパブリックイメージを覆すドタバタコメディー。銀幕スターの免許返納を巡る大騒動を描く。俳優仲間・尾崎（宇崎竜童）の事故をきっかけ