北山宏光が主演するホラー映画『氷血』より、優しい表情から冷酷な眼差しまで主人公・稔（北山）の“二面性”を捉えた新場面写真が解禁された。【写真】ホラー初主演の北山宏光が魅せる主人公の二面性を捉えた新場面写真ギャラリー本作は、雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく“侵蝕感”ホラー。監督は、『ミスミソウ』でJホラーに革新をもたらした内藤瑛亮が務める。本作で7年ぶ