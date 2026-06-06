７日の阪神１２Ｒの３歳上１勝クラス（ダート１８００?＝１２頭立て）に出走するバートラガッツ（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父リアルスティール）は昨年の桜花賞、秋華賞勝ち馬で最優秀３歳牝馬にも輝いたエンブロイダリーの弟。父にフォーエバーヤングと同じリアルスティールを迎え、初戦同様にダート戦に投入してきた。その初戦は好位から早め先頭に立ち、後続に４馬身差の圧勝。その２着馬は現オープンで、ユニコーンＳで