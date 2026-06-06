大相撲夏場所で２度目の優勝を果たした小結・若隆景（荒汐）の優勝パレードが６日、地元の福島市の福島駅前で行われた。若隆景の兄で、夏場所限りで現役引退して、若者頭となった若隆元もオープンカーに乗車。沿道に集まった１万５０００人のファンから「若隆元、お疲れ様ー！」という声をかけられ、手を振って応えた。若隆元と同じオープンカーに乗車した大波三兄弟福島後援会の作田会長は「彼らの成長段階から見ているので