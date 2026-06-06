いつものボブやミディアムに飽きてしまったら、ウルフヘアを試してみませんか？ トップに丸みを持たせつつ襟足を外ハネにするスタイルは、首元をきれいに見せながら、大人らしい軽やかさを演出してくれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代に似合う上品なウルフスタイルをご紹介します。 柔らかなマッシュウルフ 柔らかなブラウンカラーをベースにした、優しい印象のマッシュウルフ