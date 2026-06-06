◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（６日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が今季２勝目を懸け先発し、初回を無失点で立ち上がった。先頭の小川には左前打で出塁を許したが、続く佐藤をスプリットで空振り三振に仕留める。西川に四球を与えて１死一、二塁としたが、山口を遊ゴロで２死一、三塁。最後はソトを１５３キロ直球で中飛に仕留め、得点を与えなかった。５回１／３を投げ５安打３失点