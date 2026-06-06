将棋の森内俊之九段が６日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた加藤一二三さんのお別れの会に出席。棋士会会長として、追悼の言葉を述べた。以下、全文加藤一二三さんのご葬儀の日から日が流れ、先生がいらっしゃらない将棋界の寂しさが日に日に増している本日、このようなお別れの場を改めて設けてくださいましたご遺族の皆様には、心から哀悼及び感謝の意を申し上げます。そしてこの大切な場でお別れのごあいさつをさせていた