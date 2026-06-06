明日7日は、前線を伴った低気圧の影響で、西日本の太平洋側を中心に警報級の大雨となるおそれがあります。九州南部では線状降水帯が発生する可能性もあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。また、西日本の太平洋側では滝のように降る雨で、道路など交通に影響が出る所もあるでしょう。7日九州南部・奄美は土砂災害に厳重警戒明日7日は前線を伴った低気圧が九州南部付近を通過し、8日(月)にかけて本州南岸を東北東へ進む見込みで