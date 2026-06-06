俳優の内藤剛志が、きょう6日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）に出演。今回は、これまで50台以上の車を乗り継いできた内藤の「欲しかったけれど、あえて購入しなかった車」をピックアップ。おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）の2人が“乗りたかったのに選ばなかった”真相に迫る。【写真】水谷豊もドラマで愛用…“大女優が愛した車”の全貌同局のオリジナルドラマで令和サスペンス