南米ペルーの大統領選の決選投票が7日に行われます。現地で中国が急接近する中、警戒を強めているのがアメリカです。米中覇権争いの現場を取材しました。ラテンのリズムで会場を盛り上げるダンサーたち、そこに登場したのが…報告「ステージにケイコ氏が姿を現しました。支持者たちが手を振って歓迎しています」ステップを刻みながら支持者に応える右派候補のケイコ・フジモリ氏。父親は、おととし死去したペルー初の日系人大統領