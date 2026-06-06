俳優の北川景子が6日、自身のSNSを更新。雑誌の企画で愛娘のためにハンドメイドのレインコート作りに挑戦したことを明かし、完成品を手にした笑顔のオフショットに大きな反響が集まっている。【写真】娘のために手作りした“レインコート”を手に笑顔の北川景子北川は発売中の雑誌『COTTON TIME（コットンタイム）』7月号で企画に挑戦。投稿では「ずっと動画を拝見していたBaby&Kids Handmadeさんに教わり、子ども用のレイ