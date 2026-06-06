7日（日）西日本太平洋側を中心に大雨にあすは梅雨前線の影響で、西日本太平洋側を中心に大雨となりそうです。【雨はいつどこで？】6日（土）〜9日（火） 3時間ごとの雨と風の予想シミュレーション1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所があり、鹿児島県では午前中に線状降水帯が発生する可能性もあります。台風6号で大雨になった地域は特に、土砂災害に気を付けてください。東日本は午後から次第に雨で、東京も夜には雨が降