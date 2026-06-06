約６３年間の現役生活で歴代４位の１３２４勝をあげ、今年１月に８６歳で亡くなった棋士、加藤一二三九段のお別れの会が６日、東京都渋谷区の将棋会館で開かれた。関係者やファンらが参列し、盤上盤外で話題を振りまいた「ひふみん」との別れを惜しんだ。式典では、加藤九段が初タイトルとして獲得した十段（竜王の前身）に強い思い入れを持っていたことに敬意を表し、名誉十段の称号が追贈された。その後、棋士会会長の森内