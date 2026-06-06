アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、アメリカ軍は5日、イランが発射したドローンを迎撃し、レーダー施設を攻撃しました。一方、イランは報復として弾道ミサイルを発射するなど小規模な衝突が続いています。アメリカ中央軍は5日、ホルムズ海峡に向けて発射されたイランのドローン4機を撃墜したと発表しました。その上で、さらなる攻撃を防ぐため、イラン南部ゴルク島とケシム島の監視レーダー施設を攻撃したとし