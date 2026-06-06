冨安は「できる環境でやらないといけない」と前を向いた(C)Etsuko MOTOKAWA北中米ワールドカップ（W杯）本番に向け、3週間の準備期間を与えられている日本代表。ご存じの通り、5月25日〜31日にかけての最初の1週間は国内で調整。1シーズンを戦い抜いた欧州組の疲労を取りつつ、連携・連動を高めていくのが狙いだった。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見るその第一段階を終えて