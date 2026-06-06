佐々木朗希がエースの領域に達したと専門メディアが伝えた(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間6月5日、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、7回98球を投げて2安打無失点、10奪三振の快投を見せた。【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振ドジャース専門メディア『Dodger Blue 』の公式Xは「ロウキが完全に『エースの領域』に達したってことは一目瞭然だ。だって、今や完全に無援護なんだか