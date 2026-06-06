広島駅北口に新アリーナを建設する構想の機運を高めようと、広島市内でイベントが開かれ、広島ドラゴンフライズの選手などが期待感を語りました。■広島ドラゴンフライズ三谷桂司朗選手「広島のシンボルにもなれるポテンシャルというのは（新）アリーナにあると思うので、広島の勢いもぐっと上がるものがあると思うので」このイベントは、新アリーナ構想への機運を高めようと開かれたもので、広島ドラゴンフラ