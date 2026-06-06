投打で異次元のスタッツを、当たり前のように記録する大谷(C)Getty Images「天才」という表現すらも平凡なように思えてくる。今の大谷翔平（ドジャース）の活躍は、それほど図抜けている。世界最高峰とされるメジャーリーグは、あらゆるデータ解析を含めた技術革新によって球速や打球速度などのパフォーマンスレベルも上昇。必然的に選手が受ける身体的負荷は増加し、「投打二刀流」での活躍は“言うは易く行うは難し”と呼べる