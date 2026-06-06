佐々木は7回10奪三振無失点と圧巻ピッチングを見せた(C)Getty Imagesドジャース佐々木朗希が圧巻の投球を見せた。現地6月5日に本拠地で行われたエンゼルス戦に先発。佐々木は初回先頭のザカリー・ネトを三ゴロ、続くマイク・トラウトから160キロ超えの速球で追い込むと得意のスプリットで空振り三振を奪うなど、2三振を奪う好調な滑り出し。【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振4回まで無安打ピッチ