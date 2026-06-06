2人組YouTuber「マリンパッパ~MARINPAPPA~」のMANAMIさんは6月4日、自身のInstagramを更新。イケメン夫とのプライベートショットを披露しました。【写真】MANAMI＆イケメン夫のプライベートショット「見てるだけてこちらも幸せになれる〜」MANAMIさんは「この時はまだ仲良し。最高な一日だったはずが、数時間後、大喧嘩。あるよね〜」とつづり、1本の動画を披露。夫の誕生日プレゼントを買うための「ショッピングday」の様子を披