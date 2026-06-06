◇交流戦DeNA3―6ソフトバンク（2026年6月6日横浜）DeNA3年目左腕・庄司陽斗がプロ初登板で初先発。5回を投げて5安打4失点でプロ初黒星を喫した。3回まではテンポ良く1安打無失点。しかし1―0の4回、先頭の正木に直球を捉えられ、同点ソロを被弾。5回には先頭・広瀬隆への四球から3長短打で3点を失い「5回の勝敗を左右する場面で粘りきれなかった」と悔しがった。聖和学園（宮城）から青森大を経て23年育成ドラフト4