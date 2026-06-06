ボートレース宮島のG1「開設72周年記念宮島チャンピオンカップ」は3日目を終えた。初日連勝発進（初日前半は待機行動違反で減点）を決めて、5日の2日目は5着とした常住蓮（25＝佐賀）が軌道を修正してきた。「2日目に失敗していたところを修正できました。出足が良かったです。後半は調整をやり過ぎていましたけど」6日の3日目を1、3着として、7日の4日目準優への勝負駆けにつなげた。「まずは4日目を頑張ります」。今を