スピードスケートで夏冬通じて日本女子最多となる10個の五輪メダルを獲得し、今年引退した高木美帆さん（32）が、6日放送のTOKYO FM「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（土曜前10・00）にゲスト出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪で解説を務めた姉・高木菜那さん（33）にまつわるエピソードを披露した。菜那さんについて、「スピードスケートやオリンピックを盛り上げたいという気持ちをずっと感じていたので、スケーターとし