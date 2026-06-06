お笑いコンビ・タイムマシーン３号・関太が、２日に投稿した公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの動画で、プロポーズ秘話を披露した。関がハンドルをにぎって、相方・山本浩司と車内でサシトーク。ラーメンチェーン・天下一品の思い出を語り合って、関が「プロポーズした後に行ったよなあ、高円寺店に」と回想した。関は２０１５年にテレビの企画で、東京スカイツリーでプロポーズ。１１年もの交際期間をへて、ゴールインとなった