◇交流戦阪神1─0楽天（2026年6月6日甲子園）阪神・森下の退場について、藤川監督が試合後の会見で「（退場は）プロ野球の1つの光景だが、こちら側できっちり収めていきたいと思う。ファンの方にはあまりそういうことがないように努めなければいけないと私は考えます」と語った。藤川監督は、「（この日の）ゲームと切り離して話をさせてもらうと」と断った上で、プロ野球界の構造的な問題を指摘。森下が継続的に日本代