歌手の藤井フミヤ（63）が5日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。2人の子供の子育てについて語った。「カーリング育児」に悩んでいる40代の男性の方かららの悩みが寄せられる中、藤井は「夏休みの工作一緒に作っていたら気がついたら自分が全部やってたとか、よくあった」と笑い。土屋礼央は「フミヤさんはどういうような子育てをされてきたんですか？」と質問。藤井は「子育てね。夏休みと