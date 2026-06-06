俳優の桜田ひより（２３）と木戸大聖（２９）が６日、都内でＷ主演映画「モブ子の恋」の公開記念舞台あいさつを共演の早瀬憩（１９）、唐田えりか（２８）、風間太樹監督と行った。６月に入ったとあって、桜田、早瀬、唐田の３人は夏らしい爽やかなファッションで登場した。桜田はノースリーブで鎖骨がのぞくオフホワイトのトップスに、ふわりとした白いロングスカート姿。早瀬は白いノースリーブのロングワンピースで、デコ