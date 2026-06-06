パートナーとの関係性がマンネリ気味になったら、何をするといいか。19世紀フランス文学には、退屈な結婚生活に幻滅し、不倫と借金を繰り返して破滅に向かう名作がある。あふれるエネルギーを活かす別の活動を見つける必要がある。文筆家の堀越英美さんが書いた『あなたのモヤモヤに効く世界文学』（筑摩書房）より、紹介しよう――。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes■小説みたいな恋愛