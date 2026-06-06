バラエティ番組『吉田と粗品と』(読売テレビ毎週水曜24:59〜 日本テレビ25:29〜)が、18日(24:09〜)に生放送される。『吉田と粗品と』場面カット=読売テレビ提供○生放送でしか見られないスペシャル回ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンをもつブラックマヨネーズ・吉田敬と、多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個性で多くの若者の心を掴む霜降り明星・粗品。令和に生きる視聴者の悩み相談を、今回は生電話