戦国武将・荒木村重は、織田信長に取り立てられた重臣だった。だが謀反を起こし、自らは妻子と500人の家臣を見捨て毛利に逃亡。残された家族には凄絶な運命が待っていた。一族を見捨てた男とその家族はその後どうなったのか。江戸文化風俗研究家の小林明さんが読み解く――。『絵本太閤記』二篇巻六／信長に刀に刺した餅を食わされる村重。有名なシーンだが、これは創作の可能性が高い。（画像＝国文学研究資料館／国書データベー