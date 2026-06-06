【モデルプレス＝2026/06/06】TRFのYU-KIが6月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカートに網タイツを合わせた衣装姿を披露し、注目が集まっている。【写真】59歳美人歌手「セクシーすぎる」ミニスカ×網タイツから美脚スラリ◆YU-KI、ミニスカ×網タイツのコーデ披露YU-KIは「本番数分前のイヤモニチェック中 サウンドチームの大阪遠征でした」と、マイクを握ったライブ直前のショットを公開。オレンジのトップスに透け感のあるチ