【モデルプレス＝2026/06/06】アイドルグループ・夢みるアドレセンス（通称：夢アド）の元メンバーでタレントの志田友美が6月5日、自身のInstagramを更新。母親とともに“腹筋チャレンジ”を行う動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】1児の母・29歳元アイドル「姉妹みたい」20歳差の母親公開◆志田友美、20歳差の母と“腹筋チャレンジ”志田は、「20歳差の母と娘 腹筋チャレンジ」と説明を添えて、仰向けで腹筋に効く様々なポ