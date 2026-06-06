あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ブルーロック」の略語は？「ブルーロック」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ3文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ブルロ」でした！ブルロは、『週刊少年マガジン』にて2018年より連載されている漫画『ブルーロック』（原作：