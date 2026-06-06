◆プロボクシング▽５６・２キロ契約１０回戦●ルイス・ネリ（４回ＴＫＯ）ジョン・リエル・カシメロ〇（６日、愛知県国際展示場）注目の“悪童対決”は、元世界３階級制覇王者ジョン・リエル・カシメロ（３７）＝フィリピン＝が前日計量を失敗した元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝を４回４２秒ＴＫＯで下して圧倒した。試合は初回から動いた。カシメロが右フックでダウンを奪うと、再開後も攻撃の手を