岡山県高校総体・バスケ男子決勝岡山商大付VS岡山工 【岡山県高校総体2026】6日、バスケットボール男子の決勝で岡山商大付が岡山工を下し、岡山県男子の頂点に立ちました。 第1Qは、岡山商大付の山下などが得点を重ね22対16とリードします。 第2Qには、岡山工のキャプテン内田の3Pなどがあり、一時逆転に成功します。しかし岡山商大付が再び盛り返し、47対39とリードを広げて折り返します。 第3Q