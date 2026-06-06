元十両で夏場所限りで引退した勇磨（阿武松）が６日、東京・両国国技館で断髪式を行った。約２００人がハサミを入れ、師匠の阿武松親方（元幕内・大道）が止めバサミ。断髪式の司会は異例の幕下以下の力士が務めた。国技館での開催は本人の強い希望で同親方は「部屋の手作り」。心のこもった式となった。断髪式後には祝賀会が行われ、さっぱりした髪型の勇磨も登場。同親方は「盛大に送り出すことができて良かった」とうれしそ