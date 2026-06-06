今回、Ray WEB編集部は、運のいい友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。インターンの申込書の存在を忘れていたまりあ！一体このあとどうなるのでしょうか...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「謝りたくない...」春休み明け【ありえないやらかし】をした友だち。全肯定彼氏にも、説教されたらしく...！？