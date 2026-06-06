航行不能になった小型船（玉野海上保安部提供） 玉野海上保安部によりますと、6日午前11時半ごろ、香川県直島町の家島の沖合で、小型船の船長から「船が故障したので救助してほしい」と118番通報がありました。 巡視艇が現場に急行し、小型船を別の場所に曳航しました。そこで合流したマリーナの職員が応急修理し、小型船は自力で岡山県瀬戸内市の牛窓港に向かいました。 小型船には、船長ら男性4人が乗っていまし