ＪＯ１やＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを輩出したサバイバルオーディション番組の第４弾「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ新世界」のデビューメンバーお披露目が６日、東京体育館で行われ、最終審査まで勝ち残った２２人の中から１２人が選出。「ＫＯ１ＫＥＹＺ（コイキーズ）」として今秋に日韓同時デビューすることが発表された。「国民プロデューサー」と呼ばれる一般ファンの投票結果のみでメンバーが決定する、日本で初めてとな