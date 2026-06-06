第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）の前日最終オッズが６月６日、発表された。昨年の安田記念、マイルＣＳの２着馬で悲願のＧ１初制覇を狙うガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）が２・６倍で１番人気の支持を集めた。今年に入って東京新聞杯、エプソムＣとＧ３を連勝中のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が４・２倍で２番人気。