性的マイノリティーの人たちへの理解を深め、偏見や差別のない社会を目指すイベントが、東京都内で開催されています。会場から直川貴博キャスターが、中継で伝えます。◇東京の代々木公園で行われているのは、アジア最大級のLGBTQ＋のイベント「Tokyo Pride 2026」です。性的マイノリティーの人はもちろん、たまたま公園に来た家族連れなど、多くの人でにぎわっています。企業やNPOなどのブースが200以上あり、日本テレビ