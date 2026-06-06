「ヤクルト０−２日本ハム」（６日、神宮球場）日本ハムが今季８度目の完封勝ちで同４度目の３連勝。４月１４日以来５３日ぶりに貯金１とした。四回に野村、五回にはレイエスの適時打でリード。今季初先発の山崎は六回途中４安打無失点の好投で今季初勝利を挙げた。試合後、新庄監督は「サチヤ君ナイスピッチ。ほとんど、バッターの腰、ベルトより下に集まって。低めのコントロールもめちゃめちゃ良かったし、緩急も使って