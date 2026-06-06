◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦5、6位決定戦町田2―1名古屋（2戦合計4―3）（2026年6月6日町田GIONスタジアム）東3位の町田と西3位の名古屋による第2戦は、ホームの町田が延長戦の末に2―1で逆転勝ちを収め、2戦合計4―3で最終5位とした。名古屋ホームで行われた第1戦は2―2のタイスコア。第2戦ホームの町田は前半追加タイム、MF林幸多郎がハンドを取られPKを与えた。だが名古屋MF高嶺朋樹のキ