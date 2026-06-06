◇交流戦阪神1─0楽天（2026年6月6日甲子園）1―0の零封勝利を果たした阪神・藤川球児監督は5回の左前適時打で貴重な得点をたたき出した立石正広について「追い込まれてからの打撃というのも、少しずつ良さが出てきました。非常にチームにとって大きい1本。素晴らしい活躍だったと思います」と甲子園で2試合連続タイムリーのルーキーを高く評価した。1死二塁からの熊谷敬宥の三盗も大きく局面を変えた。藤川監督は「素晴