第3日、4番でラインを読む片岡尚之。通算9アンダーで単独首位に浮上した＝宍戸ヒルズCCBMWツアー選手権森ビル杯第3日（6日・茨城県宍戸ヒルズCC＝7464ヤード、パー71）ツアー3勝目を狙う28歳の片岡尚之が6バーディー、1ボギーの66と伸ばし、通算9アンダーの202で2位から単独首位に浮上した。1打差の2位に出利葉太一郎が続いた。通算6アンダーの3位に一昨年優勝の岩田寛がつけ、5アンダーの4位は坂本雄介。中野麟太朗らが4アン